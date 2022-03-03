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郭樹清：房地產泡沫化金融化得到扭轉

【明報專訊】內地地方債務及房地產泡沫化，長期引起市場關注。銀保監主席郭樹清昨日在新聞發布會上表示，地方政府隱形債務狀况區域改善，房地產泡沫化金融化勢頭得到扭轉。一批高風險企業和違法違規金融機構得到有序處置，P2P網貸機構全部停止營運，未兌付的借貸餘額壓降到4900億元（人民幣．下同）。

5年拆解高風險影子銀行25萬億

他指出，重點的領域風險，在去年得到控制，宏觀槓桿率亦已下降約8個百分點，金融體系內的資產擴張恢復至較低的水平，再次回到個位數。過去5年累計立案查處非法集資案件更達到2.5萬宗，防範外部風險衝擊的韌性進一步提高；從2017年至去年共5年期間，共拆解高風險影子銀行25萬億元，過去兩年內亦壓減11.5萬億元；5年內共處置不良資產12萬億元，最近兩年也達6萬億元。

鄭州由「認房又認貸」放寬至「認貸不認房」

去年以來房地產市場出現調整，他認為，這對金融業化解風險來說是好事，但也不希望房地產市場的調整太劇烈，希望能平穩些。他又稱，現在租房比例能夠達到10%就很不錯，他們的目標是把租的比例，提高到超過30%，屆時內地房地產市場應該會有一個根本的變化。

此外，路透報道，河南省房地產業協會近日發布文件指出，河南鄭州市對擁有一套住房並已結清相應貸款的家庭，執行首套房貸款政策，首付比例將由此前的60%降至30%，即二套房貸款實行「認貸不認房」，為2016年調控收緊以來，首個鬆綁「認房又認貸」的重點城市。有分析指出，鄭州此舉，具備一定示範效應，或助推動房地產市場走出低谷。野村證券首席經濟學家陸挺預計，中央將逐步允許地方政府放鬆對房價、土地價格、購房、房屋銷售和抵押貸款的控制。地方政府則將推出更多措施吸引人口流入，特別是大學畢業生和年輕的農民工。中信證券的地產團隊指出，料政策具示範效應，一個一個更密集的政策窗口即將開啟，房地產市場銷售有望在3月份見底，內房企業的投資信心，有望在第二季度逐步恢復。

除了鄭州有寬鬆措施之外，深圳、廣州的多家銀行亦已分別下調首套房貸款利率15個20個基點。有分析認為，一線城市降房貸利率的做法，將極大鼓勵其他城市仿效，金融機構集體下調按揭定價，定有助於在3月後穩住樓市。