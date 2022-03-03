創科去年多賺37% 下半年增長放緩

歐洲收入增逾四成

年內，收入按地區劃分，北美增長33.7%至102.25億美元，歐洲增長41.1%至19.51億美元，而全球其他地區增長31.8%至10.27億美元。收入按產品類別劃分，核心業務電動工具業務增長37%至120億美元，當中Milwaukee品牌、Ryobi DIY及Ryobi戶外園藝工具業務均錄得雙位數增長。至於地板護理及清潔業務銷售額增長14.8%至12億美元。

今年續投資 冀業績勝市場表現

年內，創科實業資本開支按年大增63.7%至7.47億美元，主要用於對新產品的投入及相關研發費用支出。展望未來，創科實業稱，正採取獨特定位，持續鞏固在專業充電式、DIY充電式、戶外充電式及地板護理領域的領導地位。去年大力投資於擴大生產力、新產品開發、市場推廣、終端用戶轉型、地域擴張及庫存，以支持公司收入增長，今年亦將繼續對業務進行重大投資，持續讓新一年的業績高於市場表現。