鮑威爾支持本月加息0.25厘 美匯指數見1年高 10年債孳息反彈至逾1.8厘

鮑威爾重申即將加息，美匯指數高見97.83，創52周高位。美國10年期國債孳息率由周二的1.68厘低位，反彈至1.8厘以上。原油供應緊張，紐約期油價格昨高見每桶112.51美元，創2011年5月以來新高。布蘭特期油高見每桶113.94美元，是2014年6月以來高位。油組與盟友（OPEC+）昨公布，同意4月起維持每日產量增加40萬桶的計劃，不會進一步增產。債息向上及油價高企，帶動銀行股及能源股向上。美股三大指數早段上漲，道指升逾400點，標普500指數升逾1%。

預計通脹將在今年下降

鮑威爾表示，在目前環境下制定適當的貨幣政策，須意識到經濟會以意想不到的方式發展，聯儲局須按照數據及不斷變化的前景靈活應對。

他重申，當前取消政策寬鬆的過程，將涉及加息及聯儲局資產負債表規模縮減，正如聯邦公開市場委員會（FOMC）1月指出，聯邦基金利率是調整貨幣政策的主要手段，聯儲局將在加息周期開展後開始縮表，調整到期債券再投資的規模。

芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員此前預計聯儲局今年加息7次，但面對俄烏形勢的不確定性，最新的定價預期只會加息5次。不過高盛、摩通維持聯儲局今年加息7次的預測。

鮑威爾表示，隨着財政支持減弱及貨幣寬鬆措施撤回，供應限制緩解及需求緩和，聯儲局預計通脹將在今年下降。不過勞動力需求非常強勁，但勞動力供應疲軟，令企業難以填補空缺，工資以多年來最快的速度增長。

昨公布俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在2月增加47.5萬個，高於分析師預期的40萬個增幅。1月的「小非農」職位，更由減少30.1萬個，大幅上修至增加50.9萬個，接近於1月的46.7萬個非農職位增幅。

「小非農」職位增47.5萬勝預期

ADP報告指出，在2月對其數據進行了年度修訂，使其與人口普查和勞工統計局的數據保持一致。ADP私人企業職位被視為非農就業數據的前瞻，分析師估計周五公布的2月非農職位將增加40萬個。市場將聚焦工資增長等數據，為通脹壓力帶來更多啟示。

面對通脹高企，加拿大央行昨晚將指標利率，由2020年3月以來的四分之一厘低位，上調至半厘，搶先於聯儲局加息，符合市場預期。加拿大央行尚未開始縮表，但預示將進一步加息遏抑通脹。

加央行加息至半厘 預示再加

當前歐洲的通脹壓力進一步加劇。歐盟2月消費者物價指數（CPI）按年增長5.8%，較1月的5.1%升幅加劇，是通脹率連續第4個月創歷史新高。隨着歐美對俄羅斯的制裁收緊，預期歐洲物價的上行壓力增加。歐洲天然氣價格昨創歷史新高。與歐洲天然氣批發價格TTF掛勾的期貨曾漲至每兆瓦時185歐元。

（綜合報道）

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