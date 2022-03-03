北溪2號線公司申破產 106員工全遣散

經營此管道的北溪2號線公司，由俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，俄氣）全資擁有。北溪2號線的110億美元建造成本，由俄氣承擔一半，其餘由殼牌（英：SHEL）、法國Engie（法：ENGIE）等投資。波蘭此前要求德國關閉自2011年開始由俄羅斯輸氣的北溪1號線，被德國營運商拒絕。

避險資金回流 美油氣業看漲

俄羅斯能源供應受阻，吸引資金投入美國油氣行業。紐約期油價格突破每桶110美元的2013年9月高位之際，行業分析認為，俄烏衝突對油價起短期推動作用，長期投資不足是油價最大的支持因素，地緣政治危機令避險資金加快回流美國，投資油氣行業的前景看漲。

彭博社報道，美國油氣行業正把握市場動盪的時機，要求美國政府採取措施鼓勵更多鑽探。衝突升級已危及每天多達100萬桶通過烏克蘭和黑海管道輸往歐洲的原油供應，長期供應受阻可能更為嚴重。

摩通：油價或達150美元 全球GDP降1.6%

摩通預測，俄羅斯全面入侵烏克蘭可能導致原油供應每天減少230萬桶，將油價推高至每桶150美元，並使全球GDP下降1.6%。目前全球閒置的原油產能約為每天300萬桶，相對於每天約1億桶的石油需求，緩衝作用不算太大。對於美國來說，提高美國油氣產量，穩定本土燃料價格，擴大歐洲市場是明智之舉。

（綜合報道）

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