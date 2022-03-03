moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

福特將宣布重組 加快推動電動車業務

【明報專訊】福特汽車（美：F）宣布重大的重組計劃，將電動車和內燃機（internal-combustion engine, ICE） 業務分開營運，以推動電動車業務加快發展，實現利潤最大化。未來目標是將電動車年產量增至200萬輛， 相比其去年僅在美國賣出2.7萬輛 。

福特稱，將創建兩大部門，一個負責電動車及軟件業務，另一負責內燃機業務。它們將有獨立的名稱，各由不同的領導管理，但仍將留在福特旗下，與福特為服務企業客戶而設的「Ford Pro」車輛服務和分銷業務的做法類似。福特的構想，是最終分別報告電動車和內燃機車業務的業績。

福特上調電動車盈利預測

福特上調了電動車產量及盈利預測，預計到2030年其全球銷售額的一半來自電動車，而此前目標是40%，並將2026年的營業利潤率預測，由之前的8%提升至10%。福特行政總裁法利（Jim Farley）上周表示，福特的競爭對手是蔚來（美：NIO）和特斯拉（Tesla，美：TSLA），福特必須擊敗它們，而且還必須擊敗最優秀內燃機汽車廠。

美國總統拜登周二在國情咨文及Twitter讚揚福特和通用汽車（美：GM）共投資180億美元來製造電動車，對美國電動車龍頭Tesla隻字不提。CNBC為此詢問Tesla行政總裁馬斯克的意見，馬斯克表示，國情咨文沒有人看。他其後直接向拜登發推文說，Tesla已在美國創造超過5萬個職位，投資額是通用汽車和福特總和的兩倍以上。

（綜合報道）

[國際金融]