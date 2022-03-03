福特將宣布重組 加快推動電動車業務

福特稱，將創建兩大部門，一個負責電動車及軟件業務，另一負責內燃機業務。它們將有獨立的名稱，各由不同的領導管理，但仍將留在福特旗下，與福特為服務企業客戶而設的「Ford Pro」車輛服務和分銷業務的做法類似。福特的構想，是最終分別報告電動車和內燃機車業務的業績。

福特上調電動車盈利預測

福特上調了電動車產量及盈利預測，預計到2030年其全球銷售額的一半來自電動車，而此前目標是40%，並將2026年的營業利潤率預測，由之前的8%提升至10%。福特行政總裁法利（Jim Farley）上周表示，福特的競爭對手是蔚來（美：NIO）和特斯拉（Tesla，美：TSLA），福特必須擊敗它們，而且還必須擊敗最優秀內燃機汽車廠。

美國總統拜登周二在國情咨文及Twitter讚揚福特和通用汽車（美：GM）共投資180億美元來製造電動車，對美國電動車龍頭Tesla隻字不提。CNBC為此詢問Tesla行政總裁馬斯克的意見，馬斯克表示，國情咨文沒有人看。他其後直接向拜登發推文說，Tesla已在美國創造超過5萬個職位，投資額是通用汽車和福特總和的兩倍以上。

（綜合報道）

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