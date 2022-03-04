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銀行避疫 明僅上商3分行營業

標籤：經濟

【明報專訊】新冠確診急增，同時亦影響銀行分行人手調動，以致不少分行需要關閉，東亞銀行（0023）、建行亞洲及富邦銀行昨日公布，為防止疫情擴散，所有分行自本周六（5日）起暫停在周六營業。

東亞建行亞洲富邦分行周六停業

事實上，包括三大發鈔行在內的多家銀行早前已宣布，會在3月5日或之前暫停周六分行服務。翻查本港17家銀行公告，截至昨晚為止，在本周六將僅餘上海商業銀行的3間分行會繼續營業。上商公布，周六只有軒尼詩道、西環和尖沙嘴分行將會營業，時間縮短至早上9時至中午12時，其餘分行皆在周六休息。

自1月底新一波疫情轉趨嚴重，各大主要銀行已宣布，大部分分行在農曆新年後暫停周六營業，原本暫停至2月底，但隨着疫情進一步惡化，渣打在上周進一步宣布所有分行自上周六（2月26日）起暫停在周六營業，匯豐、中銀（2388）、花旗亦宣布，自3月5日起暫停周六營業。除了華僑永亨會暫停周六分行服務至4月23日，其他銀行則暫停至另行通知。

最近數周感染個案急升，不少銀行分行因職員確診暫時關閉。中銀公布昨日有11間分行暫停營業，同時有18間分行在清潔消毒後恢復營業。匯豐昨日有13間分行暫停服務，東亞則15間。另外，建行亞洲稱，因為分行人手及資源調整，將維持有限度服務，該行昨日有20間分行停業，尚餘16間分行在周一至周五營業。