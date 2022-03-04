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九置：續租明顯減 上半年不樂觀

標籤：經濟

【明報專訊】九龍倉置業（1997）昨日中午公布業績，去年本港疫情穩定，本地消費市道好轉，帶動集團年內轉虧為盈，賺43.91億元（見表1），收入按年升3.4%至160.43億元；第二次中期息每股派0.64元，全年共派每股1.31元，按年跌10.9%。惟今年初再爆疫，疫情嚴峻且失控，九倉置業主席吳天海於業績記者會上形容，第五波疫情對本港經濟衝擊較過往任何一波更嚴重，今年經濟前景十分不明朗，續租單位數目明顯減少，集團已向租戶提出租金寬減措施。九置昨日收報35.05元，微升0.7%。

去年虧轉盈43.91億

吳天海稱，未知今次疫情會維持的時間，以及復元和通關速度，預計上半年零售市道不樂觀。吳天海又表示，由於近兩年租務市場動盪，部分零售租約期短過3年，今年或有多過三分一租約到期，加上租戶銷情大受疫情打擊，續租單位數目明顯減少。他又表示，市面人流大減，生意難做，亦相信租戶正在觀察，暫時未見續租租金有明顯升勢。

稱已向租戶提供租金減免

就租金寬減方面，吳天海稱，集團自疫情開始一直因應疫情寬減租金，去年市道恢復正常，當時亦取消寬減，將資金用作廣告，吸引人流到商場消費；可惜今次疫情太強，吸引人流的做法不可取，集團已向租戶提供若干租金減免，現時已提供第二輪租金支援，亦會持續留意市况，視乎疫情持續時間再決定。他又形容，租金寬減幅度處於合理水平，希望業主與租戶一同分擔；惟他未有透露實際數字。

吳天海又談及，旗下天星小輪同樣因為疫情，乘客大減一半，主要因為在家工作等措施，他亦稱有不少員工確診，人手不足，現時只能減少天星小輪班次，由尖沙嘴至中環航線需關閉下層，以適應現時環境。

年內，集團營業盈利按年跌9.1%至90.64億元，基礎淨盈利按年跌12.8%至65.18億元。海港城收入跌8%至79.93億元，營業盈利跌12%至59.46億元；時代廣場及荷里活廣場等的收入亦按年下跌。集團又表示，去年本地社交距離措施暫時放寬，加上政府推出消費券計劃，本港消費意欲隨之上升，集團加強為商場活動進行市場推廣和密集宣傳下，海港城和時代廣場錄得高於市場的零售銷售額增長。