港2月PMI急跌 私營經濟連縮兩月

企業新增的產量與訂單量連續兩月急跌，而且在第五波疫情持續惡化下，跌勢亦加劇。計及中國內地的出口訂單也同受影響，2月份跌幅擴大。有見及此，企業於月內減省人手，並收緊採購活動，促使採購庫存水平下降。隨着整體新訂單量明顯縮減，企業積壓的工作量連續第二個月急跌，錄得2020年7月以來的最大跌幅。業界指由於防疫措施收緊，有客戶腰斬或暫緩訂單。

疫情導致供應鏈瓶頸惡化

相對於1月，第五波疫情令2月供應鏈瓶頸情况更加嚴重。有關投入品交貨時間持續拖長，私營企業大多歸咎於航運及供應商延誤。綜觀而言，2月份整體的營商情緒轉趨低迷，信心度降至去年1月以來最低。企業普遍憂慮新一波疫情引伸的不明朗因素有可能加劇。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，第五波疫情持續擴散，加上新一輪防疫措施推出，令香港私營經濟急劇萎縮，倒退程度為2020年以來最急。在供應鏈瓶頸更趨嚴重、盈利壓力更沉重的情形下，新一波疫情令私營企業更受打擊。但他表示，《財政預算案》提出多項支援措施，因此預測今年香港GDP仍將增長2.3%。