嗶哩嗶哩稱2年後盈虧平衡 美股盤前急升一成

【明報專訊 】受經營開支持續增加影響，嗶哩嗶哩（9626）（Bilibili，下稱B站）昨收市後公布，去年第四季淨虧損達20.96億元（人民幣．下同），超出市場預期虧損17.32億元，按年再度擴大近1.5倍，但按季則錄得收窄；非公認會計準則的經調整虧損16.6億元。但集團首席財務官樊欣昨晚表示有信心在保持用戶健康增長前提下，通過提升月活躍用戶變現率和控制運營費用，今年起非公認會計準則的運營虧損率收窄，2024年實現非公認會計準則盈虧平衡。
B站昨日港股跌0.25%至238元，但受集團盈虧平衡的目標刺激，其美股盤前急升一成。集團同時公布，董事會已批准一項股份回購計劃，集團可於未來24個月內回購最多5億美元的美國存託股。另外亦公布首季經營展望，預計淨營業額將為53億至55億元，即按年最多升41%，但按季會出現倒退。
上季集團淨營業額總額為57.8億元，勝於市場預期的57.4億元，並按年增加51%；按業務劃分，季內增值服務營業額為18.95億元，按年升52%；廣告營業額增長1.2倍至15.88億元；另移動遊戲則錄12.95億元收入，按年上漲15%。月均活躍用戶達2.72億，月均付費用戶則有2450萬，兩者均升逾3成。