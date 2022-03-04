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金發局籲放寬未盈利上市要求 納入新能源SaaS等企業

標籤：經濟

【明報專訊】新股市場淡靜多時，金融發展局（下稱金發局）發表研究報告，就改革本港上市制度提出3項建議，包括允許非生物科技類未盈利的新興新經濟公司上市、重新審視同股不同權（WVR）公司「創新產業」的主觀規定，以及全面檢討GEM（前稱創業板）業務，倡設立幫助中小企融資的市場機制。報告批評，海外發行人包括大中華公司仍面臨若干障礙，港交所需進一步改善「冗長耗時」的上市流程。

明報記者 葉翠

本港作為全球第二大生物科技集資中心，「B股」（未盈利生物科技公司）一直備受投資者關注，金發局建議港交所（0388）和證監會應考慮將其上市規定擴展至新興的新經濟公司，包括「硬科技」、新能源、軟件即服務（SaaS）、大數據及人工智能等。對於機械人出租車、自動駕駛、太空探索等硬科技，金發局稱其投資者應具備科技及金融專業知識，以及較高的風險承受能力，當局可參考SPAC（特殊目的收購公司）現時做法，例如限制散戶參與、設立多輪投資等。

抨WVR需達「創新產業」標準 主觀欠清晰

另報告指出，WVR公司需達到的「創新產業」標準「主觀且欠清晰」，或阻礙創新程度不同的公司赴港上市。金發局提到，科創板及創業板的上市對象均為「增長中的科技創新企業」，而非提供定義或指引，要求潛在發行人證明其「創新性」，該兩家交易所亦將商業誠信、收入及利潤等可量化因素納入考慮。此外，報告又批評，有意來港上市的WVR公司所面對的門檻「相當嚴格」，包括市值最少400億元、10比1的最大投票權差異、創辦人須最少持有10%持股量等。

去年全年僅1家公司於GEM上市，金發局認為，GEM的特點及對投資者和發行人的吸引力值得商榷，建議全面檢討GEM業務。局方表示，可考慮設立有助支持中小企融資的市場機制，並將有關機制納入僅限專業投資者參與的市場。

報告亦提到，本港可探索北交所及港交所合作的可能性，為內地中小企營造一個更方便的平台，例如設立專為中小企的新市場或業務，創造更大的資本池。