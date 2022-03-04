MSCI富時指數剔除俄股 瓜分投資份額 中印等新興市場料得益

美國2月的ISM非製造業指數跌至56.5，擴張幅度是1年來最低。美股三大指數午夜前下滑，納指跌約1%。雲端數據平台Snowflake（美：SNOW）預期今年收入增長放慢，早段股價挫17%。美國10年期國債孳息在1.9厘以下徘徊。

印尼大馬商品比重大 料同受惠

瑞穗銀行經濟與策略主管Vishnu Varathan稱，俄股被剔出主要指數，印度和中國可望受惠。三星資產管理的投資組合經理理查森（Alan Richardson）表示，資金可能會轉向印尼和馬來西亞，此兩國以大宗商品為基礎的經濟與俄羅斯類似。根據彭博的數據，俄羅斯在MSCI新興市場指數的權重為1.5%，在富時羅素的可比指數的權重為1.3%。

MSCI表示，多數市場參與者認為俄羅斯市場「不可投資」（uninvestable），因此俄羅斯證券將會在3月9日收市後，從新興市場指數中剔除，並重新分類為獨立市場（Standalone Market）。富時羅素亦表示，將把俄羅斯股票從所有富時羅素股票指數中剔除，由3月7日開市起生效。

指數下一步或剔除俄債

從指數剔除，意味俄股將失去那些追蹤指數的被動型基金的投資。彭博分析指出，全球配置的ETFs將最受影響，不過影響應該不大，因為俄羅斯股票在全球基金的佔比不到5%。俄羅斯已採取資本管制，禁止外國人在境內賣出證券，關閉了外國投資者套現的通道。本周一以來，俄羅斯股市更一直休市。美國資產管理公司VanEck Associates表示，即使上周俄羅斯市場仍未休市，已無法賣掉俄羅斯股票。

為支持股市，俄羅斯將從其主權財富基金部署100億美元買入本土股票，不過海外的俄羅斯股票仍被拋售。在制裁措施下，穆迪和惠譽將俄羅斯信評下調至垃圾級，下一步可能是從指數中剔除俄羅斯的債券。

制裁措施加碼，美國宣布針對俄羅斯油氣行業實施出口管制，目前制裁限於煉油業。原油等大宗商品供應繼續受阻，布蘭特期油昨高見每桶119.84美元，逼近120美元大關。布油價格自2012年以來，未曾升穿120美元關口。紐約期油昨升穿每桶116美元，創2008年中以來高位。

前財長轟儲局落後形勢 恐致衰退

不過市場期待美國與伊朗達成核協議令原油供應增加，油價午夜前升幅收窄。追蹤23種大宗商品期貨的彭博大宗商品指數，即期價格與1年期遠期合約價格差距截至周三收市擴大至12%，現貨溢價是2007年以來最高。

儘管聯儲局主席鮑威爾重申本月會加息遏通脹，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）警告，下次經濟衰退可能會是聯儲局造成，批評當局遠落後於形勢，最終可能要以超出聯儲局官員，或金融市場預期的幅度來收緊貨幣政策，加上油價漲至每桶110美元的環境，經濟「軟着陸」的難度很大。

（綜合報道）

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