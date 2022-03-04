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NFT倘作集資 美擬規管

【明報專訊】彭博引述知情人士稱，美國證交會（SEC）正調查非同質化代幣（NFT）創作者與交易平台，以查明NFT能否像傳統證券般用來集資。若屬實，部分NFT發行將面臨SEC規管。消息稱，執法部門過去數月已發出傳票，要求NFT創作者及交易平台提供NFT的發行信息。

權益分割出售 形同證券集資

NFT可代表任何物品，從數碼影音檔案到實物商品，以至公司股份或地皮。消息稱，碎片化NFT（Fractional NFT）是SEC的調查目標之一。Fractional NFT允許投資者將現實世界的資產擁有權分割成細小單位，再以NFT形式出售，以促進買賣。

根據區塊鏈分析公司Chainalysis的數據，去年價值約440億美元的虛幣，投入於與NFT相關的以太坊區塊鏈智能合約，金額遠高於前一年的1.06億美元。一些NFT市場已採取措施，移除可能使它們受到監管機構關注的項目，例如為企業籌集資金的NFT發行。

向企業提供資金圖利 合「證券」定義

關鍵的法律問題是NFT在內的數碼資產是否屬於證券，應否受到與股票相同的法規約束。SEC援引1946年美國最高法院的一項判決，也就是所謂的豪威測試（Howey Test）來判斷某種資產是否屬於證券；當一項資產涉及投資者為一家公司提供資金，希望從該公司獲利時，這些資產通常屬於SEC的管轄範圍。

SEC和州的監管機構上月向虛幣借貸平台BlockFi判罰1億美元，因它向客戶提供未經註冊的高收益虛幣貸款產品，讓客戶把虛幣借出賺取利息。SEC委員皮爾斯（Hester Peirce）此前表示，NFT涉及的領域相當廣泛，部分可能屬於SEC的管轄範圍。

（綜合報道）

[國際金融]