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樓價基數低 河內升值潛力勝胡志明巿

【明報專訊】越南買樓是近年香港人投資海外物業的一個東南亞地區選擇，Vhome老闆Luffy表示，香港人在越南買樓要有技巧和避免墮入越南買樓陷阱，同時指出河內買樓的投資潛力。由於不少大型國際公司紛紛在越南落戶，他指出由於供應及需求因素，未來會看好越南樓市。

在越南首都河內買樓對香港人來說仍算是比較陌生，很多人對河內發展有一個錯誤理解，認為胡志明市發展比較全面，但越南政府其實要加緊快速發展河內以追及胡志明市的規模。從越南發展情况而言，胡志明市領先越南是不爭的事實，但在投資物業方面，最值得注意是河內經濟發展潛力，因為河內樓市基數低於胡志明市一段距離，所以值得很多香港物業投資者關注河內物業的升值潛力。

多項城市規劃動工 河內經濟發展空間大

近期多宗越南新聞中，包括河內落實新的城市規劃、河內地鐵線初段正式落成、未來更多鐵路線動工等等，都代表着河內市的城市發展及經濟仍然大有空間。越南經濟發展一日千里，據越南統計總局資料顯示，近十年的實質GDP增長率長期保持於5％以上，越南樓價亦因而屢創新高，走勢凌厲。而市場預期2022年實質GDP增長率有望於疫後回復到7％以上，連帶未來越南樓價走勢亦有望繼續上升。

越南近年為鼓勵發展，對外幣匯率曾不斷貶值，意味着租金回報上升的速度有機會被越南匯率下跌抵消。不過，越南樓價2021年既表現，即使計及匯率下滑，越南樓價仍然穩步上揚，再加上疫情之後，匯率由低位回升，買入越南物業有機會賺價又賺匯。

樓價穩匯率回升 買越南物業或賺價又賺匯

越南現在尚屬發展中國家，越南樓市走勢雖然呈現升勢，但越南樓價不同區域升勢參差，需要謹慎選擇地區。以胡志明市樓價及河內樓價比較，前者作為越南最大經濟貢獻市，後者卻是越南首都，雖然經濟發展及人口上，河內均不及胡志明市，但今年初越南舉行的「十三大」，確立了未來越南發展路向，河內作為首都，將成為發展重點，經濟有望追上胡志市。由於買樓屬長遠投資，建議各位投資前或可參考更多相關地區發展新聞。

「十三大」確立首都成發展重點

受惠於中美貿易問題以及各種經濟發展向好因素，越南已成為東南亞地區當中一個高速發展國家，樓市及股市都被海外投資者高度關注，其中以CBD及傳統越南旺區樓價更被看高一線。再加上以上提及的各種因素，越南樓市走勢有機會平穩上升。然而宏觀過往10年的越南樓市走勢，只經歷一次相關重大調整，可見越南樓市在長遠投資組合中的潛在價值。

明報記者 龍彩霞

[龍彩霞 海外置業錦囊]