外國人越南置業 簽署SPA較佳

通常SPA是外國投資者首選的合同形式，這是因為投資者希望有一份具體的法律文件，證明他們是用本人姓名直接持有該房產，而不是開發商（除了土地，土地在越南不屬於個人，它屬於政府）。 SPA為投資者獲得此財產的責任和權利。

法理上直接持有 而非開發商代持

長期租約在政府認定中屬於開發商對投資者的合約，投資者與開發商簽訂了直接合同協議，並享有與SPA合同相同的權利。換句話說，一旦投資者與開發商達成協議，客戶將法律責任和義務交給開發商，而不是自己在法理上直接持有該房產。

外國人在公寓單位的配額為30％，別墅項目為10％，這適用於所有SPA合約。但由於越南房產案源有限，特別是胡志明巿，由於房源緊張、供不應求，當地人覺得越南房產價格上漲也是理所當然的事情，以致能夠簽署SPA合同的項目愈來愈少。

在投資很多項目的時候，簽署SPA需要注意很多細節，許多越南開發商在還未取得開發執照時，就開始銷售，收取一定金額後，只簽訂訂金合約，與政府的法律文件就慢慢進行，這導致了SPA簽約延遲。當投資者以長期租約的方式購買房產時，對於開發商來說比較方便，銷售也不受外國人限額限制，銷售也會較快，但同時投資者也要考量到未來的流通性。

一定要記得的是，當您購買越南房產的時候，簽署長期租約合同的區別是您將直接與開發商而不是政府打交道。因此建議簽署長期租約合同的前提是確保與對接的是專業負責、值得信賴的銷售人員。

[龍彩霞 海外置業錦囊]