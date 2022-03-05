moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

移民潮困擾 總商會籲檢討政策 中低級管理層流失最多 憂青黃不接

【明報專訊】移民潮帶來人才流失，引起本地商界關注。香港總商會在1月對企業進行調查，有38%受訪企業表示因員工移民離港令營運受到影響，主要來自工程、財務等技術專業。總商會主席王冬勝指出，香港現正面對1990年代初以來最大規模高學歷人才外流，將對經濟產生重大的連鎖效應，呼籲政府應定期檢討政策，以吸引和留住人才。他們移民較多是出於子女發展和政治考慮，而非個人事業發展。有人力資源管理顧問指，人才離職多與個人因素有關，並指香港延遲對外開放，會令人才轉往其他疫後復蘇的地方。

明報記者 歐陽偉昉

高學歷人才外流

90年代以來最大規模

總商會發言人指有關政策建議已交政府，暫不作公開討論。本報就總商會的調查向財政司長辦公室查詢，該辦公室指已交勞福局回覆，至截稿前勞福局未有回應。

該調查指，約35%受訪企業不表樂觀，認為人才短缺問題將會加劇，58%認為會與目前情况相若，只有7%認為未來兩個月會有所減少（圖1）。移民員工以30至49歲為主，多為中級和初級管理層（圖2）。應對人才短缺，有受訪企業會推動自動化和數碼轉型，43%認為可放寬入境政策和優化現有人才輸入計劃，亦有35%受訪企業指可提供誘因以吸引海外和內地人才。

企業倡放寬入境 吸國內外人才

王冬勝指出，本港為服務主導的知識型經濟，人力資源十分重要，假如無法遏止人才外流現象，情况將令人憂慮。中層員工是企業的中流砥柱，流失出現斷層，將對業務運作構成挑戰。除了招聘和培訓新員工開支，也有時間成本和業務增長受阻等隱藏成本。

調查發現，尋求事業發展並不是移民主要的考慮因素，只有10%受訪企業指其員工移民是為尋求較佳社會向上流動性，而最主要原因是尋求較好的子女發展，佔57%，政治因素考慮佔45%，而尋求較高的生活質素則佔27%（圖3）。

顧問機構ECA International 亞洲區域總監關禮廉指出，移民並非出於財務原因，而是主要和個人原因有關，因此公司挽留方法不多，加薪幫助不大。企業若希望員工繼續為其服務，建議可向員工提供調遷至外地分部的機會。

移民為子女發展 多於事業考慮

去年下半年以來不少外國商會已指出，外地人才因為香港嚴格的入境隔離和防疫政策離開，也不易從外地調動填補。關禮廉認為，香港人才短缺問題短期內會繼續惡化，愈多地區與病毒共存，人才會選擇出入境寬鬆、可以開展日常業務，子女可接受面授教育。此外，香港延遲對外開放影響經濟復蘇，也會令人才轉往其他疫後復蘇的地方。

總商會的調查又指出，移民員工來自各個專業， 包括工程和技術、財務和會計，以及資訊科技等。星展香港經濟師謝家曦指，截至今年1月份的3個月平均勞動人口按年下跌1.9%，反映有勞動人口離開香港，專業及商業服務人才流失，長遠對香港專業服務行業的生產力有影響。