移民潮困擾 總商會籲檢討政策 中低級管理層流失最多 憂青黃不接

明報記者 歐陽偉昉

高學歷人才外流

90年代以來最大規模

總商會發言人指有關政策建議已交政府，暫不作公開討論。本報就總商會的調查向財政司長辦公室查詢，該辦公室指已交勞福局回覆，至截稿前勞福局未有回應。

該調查指，約35%受訪企業不表樂觀，認為人才短缺問題將會加劇，58%認為會與目前情况相若，只有7%認為未來兩個月會有所減少（圖1）。移民員工以30至49歲為主，多為中級和初級管理層（圖2）。應對人才短缺，有受訪企業會推動自動化和數碼轉型，43%認為可放寬入境政策和優化現有人才輸入計劃，亦有35%受訪企業指可提供誘因以吸引海外和內地人才。

企業倡放寬入境 吸國內外人才

王冬勝指出，本港為服務主導的知識型經濟，人力資源十分重要，假如無法遏止人才外流現象，情况將令人憂慮。中層員工是企業的中流砥柱，流失出現斷層，將對業務運作構成挑戰。除了招聘和培訓新員工開支，也有時間成本和業務增長受阻等隱藏成本。

調查發現，尋求事業發展並不是移民主要的考慮因素，只有10%受訪企業指其員工移民是為尋求較佳社會向上流動性，而最主要原因是尋求較好的子女發展，佔57%，政治因素考慮佔45%，而尋求較高的生活質素則佔27%（圖3）。

顧問機構ECA International 亞洲區域總監關禮廉指出，移民並非出於財務原因，而是主要和個人原因有關，因此公司挽留方法不多，加薪幫助不大。企業若希望員工繼續為其服務，建議可向員工提供調遷至外地分部的機會。

移民為子女發展 多於事業考慮

去年下半年以來不少外國商會已指出，外地人才因為香港嚴格的入境隔離和防疫政策離開，也不易從外地調動填補。關禮廉認為，香港人才短缺問題短期內會繼續惡化，愈多地區與病毒共存，人才會選擇出入境寬鬆、可以開展日常業務，子女可接受面授教育。此外，香港延遲對外開放影響經濟復蘇，也會令人才轉往其他疫後復蘇的地方。

總商會的調查又指出，移民員工來自各個專業， 包括工程和技術、財務和會計，以及資訊科技等。星展香港經濟師謝家曦指，截至今年1月份的3個月平均勞動人口按年下跌1.9%，反映有勞動人口離開香港，專業及商業服務人才流失，長遠對香港專業服務行業的生產力有影響。