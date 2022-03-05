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銀行公會：染疫分行可兩天後重開

【明報專訊】疫情下各家銀行對分行員工確診後的營業安排不一，銀行公會昨公布相關營運安排，建議一般而言，出現確診個案的分行在關閉消毒後，可以「T+2」 安排重開，即確診個案申報後的兩日後重開，所有員工須取得陰性檢測結果方可復工。

公會表示，新冠確診個案近日大幅上升，對銀行人手安排造成壓力，影響分行服務，因此公會成立專責小組並舉行會議，制定常規安排供業界參考。公會建議銀行在關閉分行張貼告示，提供熱線號碼、網頁地址、最近分行或櫃員機地點，以及初步重開日期供客戶參考。

不過，為減少感染風險，匯豐昨日仍公布，因應疫情最新情况，由下周一（7日）起，除了香港總行大廈分行、觀塘分行、旺角分行等3間主要分行（包括卓越理財中心及商業客戶服務中心），會於周一至周六營業外，其他80個網點則會隔日提供服務，營業時間均為周一至五上午9時至下午4時，周六上午9時至中午12時，分行會視乎情况向客戶派籌以減少輪候時間。

匯豐80網點隔日提供服務

該80個網點分兩批，當中50個網點逢周一、三、五營業，而另一批30個網點則逢周二、四、六營業。至於該行全線13間日夜理財中心、3架流動銀行車、國泰城分行、香港國際機場卓越理財中心、富豪機場酒店卓越理財中心會繼續暫停服務直至另行通知。

匯豐表示，新安排是考慮到為大眾繼續提供基本銀行服務，及平衡客戶及員工的健康和安全後的決定，有關安排亦讓分行於有需要時，利用非營業日進行深層清潔及消毒，和讓員工進行預防性的病毒檢測，以減低服務受影響機會。該行建議客戶使用流動理財、網上理財、電話理財或自助銀行服務終端機，處理銀行事務。