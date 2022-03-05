東亞旗下藍十字售予友邦 作價22億

東亞近年一直剝離非核心資產，而去年該行出售東亞人壽，買家同樣是友邦。東亞指，出售藍十字及Blue care的交易須達成某些條件及待監管批准，出售完成後，預計獲利15.34億元。去年藍十字扣除稅項及特殊項目後蝕3200萬元，而2020年則錄得利潤2.12億元。

附伙伴協議 作保險銷售渠道

根據分銷協議，藍十字將透過東亞銀行於香港的分銷渠道銷售非人壽保險產品，向東亞支付佣金和獎金，並提供津貼，以供任何一方用於償付銷售及營銷費用。友邦表示，雙方的伙伴關係將包括個人保障一般保險產品的15年協議，這將為東亞銀行在香港的個人銀行客戶，提供友邦的保險方案。

藍十字擁有近170萬名個人客戶及逾45萬名企業計劃的成員。東亞表示，藉着訂立分銷協議，將能夠擴展與友邦現有的獨家壽險合作伙伴關係，以納入非人壽保險產品，預期將進一步提該行的服務費用收入。東亞股價昨日收跌2.8%，友邦跌1.67%。