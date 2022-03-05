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東亞旗下藍十字售予友邦 作價22億

標籤：經濟

【明報專訊】東亞銀行（0023）昨日收市後公布，計劃向友邦保險（1299）出售旗下專做旅遊及醫療保的藍十字保險100%及醫療保健公司寶康醫療（Blue care） 80%股權，並擬訂立分銷藍十字協議，作價共2.78億美元（約21.68億港元）。截至去年底，藍十字的帳面值約為7.41億港元，而Blue Care 80%的權益的帳面值約為2300萬港元。

東亞近年一直剝離非核心資產，而去年該行出售東亞人壽，買家同樣是友邦。東亞指，出售藍十字及Blue care的交易須達成某些條件及待監管批准，出售完成後，預計獲利15.34億元。去年藍十字扣除稅項及特殊項目後蝕3200萬元，而2020年則錄得利潤2.12億元。

附伙伴協議 作保險銷售渠道

根據分銷協議，藍十字將透過東亞銀行於香港的分銷渠道銷售非人壽保險產品，向東亞支付佣金和獎金，並提供津貼，以供任何一方用於償付銷售及營銷費用。友邦表示，雙方的伙伴關係將包括個人保障一般保險產品的15年協議，這將為東亞銀行在香港的個人銀行客戶，提供友邦的保險方案。 

藍十字擁有近170萬名個人客戶及逾45萬名企業計劃的成員。東亞表示，藉着訂立分銷協議，將能夠擴展與友邦現有的獨家壽險合作伙伴關係，以納入非人壽保險產品，預期將進一步提該行的服務費用收入。東亞股價昨日收跌2.8%，友邦跌1.67%。