零售協會︰減租不理想 九成商戶虧損 1月零售升4.1% 港府指未反映第五波

明報記者 周綺琪

謝邱安儀稱，1月份理應受農曆新年旺季帶動，且去年同期已處於低基數，但仍只錄得單位數升幅，情况絕不理想。她指出，現時僅個別有售賣防疫用品商戶生意額錄得升幅。她續稱，旗下會員均預計3月份情况比之前更差，主要由於新冠疫情嚴峻，加上月內將會進行全民檢測，更有傳會實施禁足；不論實施強度大小，對零售業亦會造成重挫，其中有售賣防疫用品的商戶月內營業額或可錄得升幅，其餘商戶收入則至少下跌兩成。

謝邱安儀：只有九置2、3月寬免租金

至於近期業主減租情况，謝邱安儀直言，第五波疫情至今，只有九倉置業（1997）落實為零售商戶寬免2月至3月份租金；個別會員亦表示，有兩家地產商將會推出相關措拖，但目前仍未有確實細節出台。上周，太古地產（1972）曾表示會寬免表列處所的租金，但並非所有零售商戶。

她續稱，協會近期向會員及非會員作粗略調查，涵蓋約2000間零售店舖，其中有七成為中小企、三成為連鎖企業。有八成受訪商戶稱，1月至2月均錄得中等至嚴重虧損；更有逾九成受訪商戶預期，3月份亦會錄得中等至嚴重虧損。此外，有超過七成商戶指出，現時業主態度強硬、不願意商討減租事宜；即使有商討，亦未必願意減租。

對於過往有協會設立地產商白名單、以鼓勵業主減租，謝邱安儀稱，目前仍需觀察業主行動；若未來一至兩星期，業主減租亦未如理想，將會考慮作進一步行動，而現時仍給予業主作部署。

1月超市銷售升幅達10.5%

按零售商主要類別劃分，受農曆新年旺季帶動，1月份幾近所有類別銷售額均錄得升幅，其中超級市場按年轉跌為升，增幅達10.5%；另珠寶首飾、鐘表及名貴禮物，和衣物、鞋類及有關製品類別均各自按年增長7.1%及6.6%，但升幅較去年12月有所收窄。另月內僅耐用消費品銷貨價值錄得跌幅，按年下跌10.3%。政府發言人稱，1月份數字並未完全反映第五波疫情，以及近期防疫措施進一步收緊影響力；當局需待2月份零售數據後，再作分析。發言人續稱，鑑於疫情嚴峻和現行各限制措施，相信零售業短期內繼續面對沉重壓力。