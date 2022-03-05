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利福料通關後零售仍難回復疫前

標籤：經濟

【明報專訊】去年零售市道有所回暖，但SOGO母企利褔國際（1212）去年仍轉蝕13.1億元，每股虧損87仙，不派末期息。利福表示，由於疫情已徹底改變全球零售格局及消費者行為，即使重新開放邊境及恢復出行，本地零售市場似乎難以完全回復至疫情前的水平。倘香港最嚴峻的疫情長期持續，本地零售市場更有可能於本年度出現倒退情况。利褔績後急挫6%，低見4.19元，收報4.36元，全日跌2.2%。

銅鑼灣崇光戶外廣告收入增五成

利褔表示，年內虧損主要是由於投資虧損金額大幅增加至19億元，而2020年則錄得投資收入3460萬元。事實上，去年集團百貨店業務收入按年增加14.9%至22.9億元，而自營、銷售後訂單及特許專櫃銷售交易產生的總銷售額增加9.9%至約62.4億元，受惠於港府放寬社交距離措施及派發消費券，而集團自營銷售增長約17.8%，帶動總收入增長。

利褔表示，去年消費情緒持續改善，本地經濟逐漸復蘇，及按年低基數效應。銅鑼灣崇光旗艦店恢復增長，年內銷售增11.1%，整體客流量增加11.1%，平均每宗交易額（不包括來自祟光超市交易）增加7.5%至1602元。利褔又表示，去年隨着零售環境改善，廣告需求反彈，銅鑼灣崇光外牆的戶外廣告屏幕VISION廣告收入按年升五成。相反，尖沙嘴崇光一向以旅客為主要對象，雖然去年經濟回穩為營運提供一定支持，但表現有別於銅鑼灣店，年內僅錄得1.6%的銷售增長。