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HKTVmall上月訂單 總交易額達8.54億

標籤：經濟

【明報專訊】經營HKTVmall的香港科技探索（1137）昨午公布上月銷售數據，因疫情持續，網購需求強勁，HKTVmall2月訂單總商品交易額（GMV）達8.54億元，按年升87.3%，按月升22.2%。日均訂單總商品交易額為3050萬元，按年升87.1%，按月升35.6%。受手不足影響，HKTVmall日前（3日）已預告部分訂單可能被取消。

公司昨日宣布，旗下11間O2O門市將於下周四（10日）起暫停營業。集團股價昨日跌2.8%，收報7.85元。

按年升87.3% 人手不足部分訂單取消

上月平均每日訂單數量達5.93萬張，按年升77%，按月升25.1%。集團表示，以2月的訂單總商品交易額而言，截至3月3日止，整體取消率已達約2.5%，預計該比例將進一步上升。為補充人手短缺，提供具有競爭力的日薪，積極招聘司機、派遞員、倉庫助理或O2O店員。自2月28日至3月3日期間，連同全職招聘，集團已成功招聘或入職約17%的前線人力。但集團日前曾稱，有20%前線員工因疫情措施而無法執勤。

11間O2O門店下周四起停業

集團亦宣布，旗下11間O2O門市將於下周四起暫停營業，直至另行通知。暫停營業的店舖附近或同區位置，均有其他O2O店繼續支援HKTVmall線下服務。同時，有21間O2O店及3間HKTVmall超級市場已調整營業時間。