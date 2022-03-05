東方資管擬發百億人幣債 紓內房壓力

據報，中國東方資產發3年期債券，價格指引為2.5厘至3.5厘。該機構將通過重組財困的開發商、收購停滯的項目併購不良貸款，是次發債所得款項將用於購買優質發展商的項目和不良資產，以及解決發展商的財務風險。

世茂60億高息信託獲3個月寬限期

彭博又引述知情人士報道，世茂（0813）獲得早前發行60億元之高息信託計劃的3個月付款寬限期。據報，世茂與投資者代表中信信託均同意，上述計劃或進入「觀察期」，直至5月31日為止。消息指，根據協議，世茂將在寬限期內每日向投資者支付1000萬元，又指世茂已電匯1.8億元。世茂和中信信託均沒有回應彭博查詢。世茂昨日收報4.47元，下跌6.49%。

另外，融創中國（1918）公布，2月份集團實現合同銷售金額約223.6億元，按年下跌32.75%。合同銷售面積約165.4萬平方米，下跌24.27%。合同銷售均價約每平方米13,520元，下跌11.17%。

富力地產（2777）公布，2月總銷售收入共約45.1億元，按年跌50.17%，銷售面積達約43.37萬平方米。