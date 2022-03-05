東方資管擬發百億人幣債 紓內房壓力

【明報專訊】彭博引述知情人士報道，中國東方資產管理計劃最快於下周發行100億元（人民幣．下同）債券，以緩助中國地產發展商的財務風險。中國東方資產成為中國四大不良貸款管理機構中首家響應監管機構呼籲、幫助穩定房地產市場而發債的公司。
據報，中國東方資產發3年期債券，價格指引為2.5厘至3.5厘。該機構將通過重組財困的開發商、收購停滯的項目併購不良貸款，是次發債所得款項將用於購買優質發展商的項目和不良資產，以及解決發展商的財務風險。
彭博又引述知情人士報道，世茂（0813）獲得早前發行60億元之高息信託計劃的3個月付款寬限期。據報，世茂與投資者代表中信信託均同意，上述計劃或進入「觀察期」，直至5月31日為止。消息指，根據協議，世茂將在寬限期內每日向投資者支付1000萬元，又指世茂已電匯1.8億元。世茂和中信信託均沒有回應彭博查詢。世茂昨日收報4.47元，下跌6.49%。
另外，融創中國（1918）公布，2月份集團實現合同銷售金額約223.6億元，按年下跌32.75%。合同銷售面積約165.4萬平方米，下跌24.27%。合同銷售均價約每平方米13,520元，下跌11.17%。
富力地產（2777）公布，2月總銷售收入共約45.1億元，按年跌50.17%，銷售面積達約43.37萬平方米。