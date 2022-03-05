新職急增 道指仍跌逾400點 時薪按月持平 反映通脹開始降溫

不過由於市場聚焦於俄烏危機及俄軍控制了烏克蘭最大核電廠，市場對強勁的非農數據反應不大，道指早段跌逾400點，標普500指數及納指跌逾1%。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌2.6%。

10年期國債孳息率跌至1.7厘

美國10年期國債孳息率跌至1.7厘。市場恐歐美收緊對俄羅斯制裁進一步限制原油出口，布蘭特期油高見每桶115.77美元，紐約期油高見每桶113.85美元。

美國休旅行業上月增聘17.9萬人，是非農職位增長最大的行業。分析指，可能由於很多招聘來自酒吧、餐廳等較低薪的服務行業，導致加薪速度放慢。

失業率降至3.8% 幅度較預期大

此外，專業和商業服務上月也增聘了9.5萬人，是僅次於休旅行業的招聘主力。整體美國就業人口已接近新冠疫情爆發前的水平，就業人數僅比疫情前少114萬人。

上月的勞動參與率升至62.3%，仍比2020年2月美國疫情惡化前低1.1個百分點。當前美國的勞動力仍然嚴重短缺，要填補去年底出現的1090萬個職位空缺仍有難度。這意味每名可供聘用的工人，配對1.7個空缺，是美國史上最大的勞動力缺口。

美國公民金融集團（Citizens Financial Group）的分析指出，地緣政治問題和通脹對美國經濟復蘇構成持續威脅，但疫情的限制正在消除，就業增長持續強勁。

嘉信理財（Charles Schwab）首席固定收益策略師瓊斯（Kathy Jones）指出，勞動參與率正在恢復到美國疫情爆發前的水平，職位增長仍相當穩健，愈來愈多人重返職場，工資增長應開始略為回落，對於聯儲局對薪酬增長過快的憂慮，這無疑是好消息。

過去數月的非農職位也有所上調，例如12月的非農新增職位上修至58.8萬個，而1月的非農新增職位亦上修至48.1萬個，使過去3個月的非農新增職位平均達到58.2萬個。

芝商所交易員押注今年加息6次

求職網站Indeed指出，若職位以目前的速度持續增長，就業市場的多項指標可望於今夏恢復至疫情爆發前水平。市場人士指出，最新就業數據證明，美國經濟足夠強勁，能承受聯儲局較快收緊貨幣政策。

芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注今年加息6次。

（綜合報道）

[國際金融]