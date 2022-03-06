白宮擬禁俄油進口 紐油13年新高 分析料油價或見150美元 戰爭帶動軍工股

明報記者 蔡穎霖

消息人士指出，白宮正在評估禁止俄油能否真正打擊俄羅斯經濟，還是只會令俄油流向其他市場但推高美國汽油價格，禁止俄油並非白宮正在考慮的唯一措施。白宮經濟顧問委員會主席Cecilia Rouse在記者會表示，當局就一旦要減少美國購買俄羅斯能源，考慮可行的選項，惟最重要須維持穩定的全球能源供應。

參議員已提案禁俄羅斯油氣進口

1月美國通脹續創40年新高，白宮早前拒絕國會議員建議禁止俄油進口，不過美國民意對俄羅斯入侵行動憤怒加劇，有參議員已提案禁止俄羅斯油氣進口。據美國能源資訊管理局統計，俄羅斯原油去年僅佔美國進口量3%，連同其他油製品，去年佔美國進口8%，不過數量在近月急減。

紐約期油上周急升24.09美元，創歷來最大單周上升金額，全周升幅達26.3%，倫敦布蘭特期油亦升20.61%。摩根大通預期，若俄羅斯石油供應持續受到干擾，布蘭特期油或在今年底升至每桶185美元。高盛則認為若市場沒有俄羅斯石油供應，未來3個月油價或會進一步推升至150美元，意味將升穿布油在2008年7月創下147美元的歷史高位,影響美國及全球經濟。

摩通預期布油今年底升至185美元

戰火蔓延不利大市，上周五美股三大指數繼續受壓，標指跌0.79%，報4328點，納指跌1.66%，報13,313點，道指跌0.53%，報33,614點。總結全周，納指跌2.48%，標指和道指均跌1.3%。能源股受油價提振，標指能源股ETF（美：XLE）上周五升2.89%，中石油（0857）ADR折合報4.36港元，較港股高收1.9%，中石化（0386）ADR折合報3.93港元，較港股高收0.7%。

大摩：俄烏衝突將推高國防行業市盈率

軍工股上周亦受惠俄烏局勢刺激，部分創歷史新高（見表）。

摩根士丹利發報告，認為俄烏衝突將推高國防行業市盈率，上調多隻股份目標價，諾斯洛普．格魯曼（美：NOC）由428美元上調至521美元，洛歇馬丁（美：LMT）的目標價從450美元上調至521美元。