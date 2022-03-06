三星停向俄出口手機芯片 微軟停產品服務銷售

【明報專訊】繼蘋果（美：AAPL）和惠普（美：HPQ）後，三星和微軟（美：MSFT）均宣布暫停向俄羅斯銷售，加入制裁行列。彭博昨日引述三星聲明指出，基於地緣政治局勢，已暫停向俄羅斯出口手機、芯片等產品，並向烏克蘭捐贈600萬美元（約4680萬港元），以支持人道援助工作，包括100萬美元的消費電子產品。該行指將持續密切關注情勢，以決定下一步行動。彭博引述數據顯示，三星為俄羅斯智能手機市場的龍頭，市佔率逾三成，俄羅斯市場則佔三星全球手機銷售額約4%，另外，俄羅斯佔三星半導體銷售額僅佔不足0.1%。