總理定調貨幣政策勢寬鬆 基建投資先行

李克強表示，經濟增速目標設定，主要考慮穩就業、保民生、防風險的需要，在高基數上實現中高速增長，需要付出艱苦努力。今年中央政府預算投資額為6400億元（人民幣‧下同），較去年增加300億元。今年擬發行地方政府專項債券的額度為3.65萬億元，與去年相同。他指政府將積極擴大有效投資，適度超前開展基礎設施投資，並合理擴大地方政府專項債券使用範圍，開始一批具備條件的重大工程、新型基礎等項目。

1月新增存款達3.98萬億 創新高

近月內地進入寬鬆周期，1年期市場報價貸款利率（LPR）在去年12月和今年1月連降兩個月累減0.15厘，今年1月新增人民幣存款達3.98萬億元，創歷來新高。李克強表示，今年將加大穩健貨幣政策實施力度，擴大新增貸款規模，保持貨幣供應量和社會融資規模增速，與名義經濟增速基本匹配。

星展香港高級經濟師周洪禮認為，今年中國經濟要達致5.5%增長的挑戰較大，在疫情持續下，內地消費難以增長，出口料在去年高基數下放緩，政府唯一可以主動加強推動經濟的項目就是基建投資。去年上半年政府仍在推動去槓桿，令全年基建投資按年增長只有0.4%，今年政府明確推動政策後，不論傳統基建，或5G網絡、數據中心等新基建都料會有明顯增長。

料今年再降準1個百分點 LPR再降0.2厘

財政部今年提前下達新增地方政府專項債券額度1.46萬億元，截至2月底已有8775億元，即60.1%已經發行。周洪禮預期今年上半年會是發債的高峰期，貨幣政策需要維持寬鬆讓銀行購買債券，同時增加流動性幫助中小企融資，他預期今年人行會再降準1個百分點，LPR再降0.2厘。

雖然內地今年加強基建，不過，耀才證券研究部總監植耀輝認為，原材料價格持續上升，基建股即使有業務增長，但未必對利潤增長有大幫助，預期短線會有幫助，但中期較受大市氣氛影響。此外，人行在去年12月開始貨幣寬鬆，但A股自今年起以下行為主，因此即使人行保持寬鬆，對A股幫助也不大。