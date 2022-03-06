鮑威爾認同「沃爾克式」手段遏通脹

資料來源：福布斯、紐約時報、CNBC

為應對持續惡性通脹，沃爾克任內限制美國貨幣供應，將聯邦基金利率最高上調至20厘。在他首個4年任期內，美國經濟經歷雙底衰退，失業率在1983年高見10.8％，他的措施最終成功，美國在1979年雙位數通脹率，到1982年已回落至6.2%，並在1983年降至3.2%，令他成為史上最成功的聯儲局主席之一。

按揭車貸利率上升 影響消費

鮑威爾談到加息的作用時表示，按揭貸款利率、汽車貸款利率等，所有會影響消費者購買決定的利率都會上升，樓價和股票價格也不會再漲那麼多，所以人們會減少花錢。他說，目標是讓工廠生產及企業服務趕上來，使消費者不再為有限的商品和服務而競爭，「我們希望實現的是使經濟達到供需同步的水平」。

對於工資增長是否推動通脹螺旋式上漲，鮑威爾語氣謹慎，指這是一個嚴重的問題，聯儲局會密切監察。他說，目前工資增長非常迅速，尤其是低下層的工人薪金，這會否成為問題將取決於薪酬漲勢持續多久。

學者：戰爭出現亦不能放慢加息

不過多名經濟學者認為聯儲局的反應仍然太慢。沃頓商學院金融學教授西格爾（Jeremy Siegel）稱，聯儲局本月應採取更激進的措施，加息半厘。他說，聯儲局犯了一系列政策失誤，將通脹推至歷史高位，即使現在出現戰爭，加息的步伐也不能放慢。

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）批評，聯儲局遠落後於形勢，最終可能要以超出聯儲局官員，或金融市場預期的幅度來收緊貨幣政策，令經濟「軟着陸」的難度很大。

哈佛大學甘迺迪學院研究員、經濟學家希爾德（Paul Sheard）稱，愈遲啟動加息的列車，愈有可能導致其後不得不急速追趕，儘管聯儲局可在一夜之間改變政策，但在貨幣政策產生切實效果前，可能會發生很多事情。他指出，這種猶豫的態度，助長了2000年代房地產泡沫。這是由於聯儲局減息時毋須憂慮會破壞經濟穩定，但在加息時卻擔心會打擊經濟。

美國過去20年的通脹率都在低位徘徊，過去一年卻因環球央行「放水」、供應鏈瓶頸、消費需求急增等因素，以致物價攀升。美國1月通脹率更按年上漲7.5%，是40年來最大升幅，遠超4.4%的平均工資增長水平。

物價壓力對中、低收入的美國人影響尤甚，令通脹成為近期民調中，美國成人最關心議題。雖然控制通脹主要是聯儲局責任，但該機構卻無法協調供應鏈等問題，只能通過讓銀行減少放貸來為經濟降溫。

聯儲局只能藉銀行減放貸為經濟降溫

短期利率上升，會影響到長期借貸成本上漲，可能影響一些家庭購買新車或置業，減少借貸消費。當美國加息，會吸引資金湧入美國賺取回報，從而推高美元價值，使美國商品和服務對外國人來說更貴，最終導致對美國商品和服務的需求降溫，從而轉化為物價下降。

但這仍不足以遏抑通脹，因為另一令通脹降溫的重要因素，是消費者是否預計未來價格會繼續上漲，若消費者預期通脹壓力持續，往往會造成一種自我實現的預言。工人會要求更高的工資，而僱主要以更高的成本僱用人手，通脹循環將持續下去。

不過《紐約時報》指出，聯儲局今次應對通脹的反應，已比1960及70年代的反應快，而且數據表明，消費者和企業雖然意識到通脹壓力，但尚未預期通脹會年復一年的快速增長。

[企業地球村]