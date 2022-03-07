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IG Reels短片營銷終於來了

每年為品牌制定社交媒體營銷策略時，都會被問到IG策略如何做，相信這是一個Marketers傷腦筋的問題，從上年尾開講IG營銷策略一課時，報名的反應就可以略知一二。說實在這條傷腦筋的問題應該也傷了好幾年了，如果品牌依然期望今年照舊將Facebook的內容抄一套在Instagram就行得通的話，要記得「重複同一樣的事情，卻期望不一樣的結果」是如何不合邏輯。

短片營銷早就熱起來

其中IG營銷是要製作短片內容都說了好幾年，因為研究需要，參考了全球100大品牌過去兩年製作IG及Tiktok短片內容的數量，都以倍數上升。可見短片內容對品牌營銷有效和重要的角色。

IG Reels正式在香港上場，同時IGTV這個失敗了的項目正式退下火線。Tiktok以短片起家，全球用戶熱捧，而IG Reels對著Tiktok開戰，香港用不了Tiktok，短片的熱潮自然就會在IG Reels上熱起來。如果今年的社交媒體內容策劃沒有把營銷短片放在其中，大概要趁第一季完結前修訂一下。

品牌拍片要先為IG計劃

IG Reels的來臨，品牌和Marketers有幾點值得留意。IG Reels的短片都是垂直格式的，切合手機用戶瀏覽的習慣。有計劃拍片，也想來一招「一石二鳥」，導演和攝影師就要留意這個9:16的格式。而且IG Reels的設計參考Tiktok，瀏覽模式都是源源不絕的為用戶提供短片，也會加入用戶沒有追蹤的帳號，所以這個功能對品牌觸及新客戶也十分重要。

Stories快 vs Reels靚?

品牌放在IG Stories的內容，也許會因為24小時限定的設計，願意捨棄一點高質製作的要求，以求夠快夠即時性。如果真的要發展IG Reels內容，品牌在營銷預算中，應該要有將營銷短片內容的製作常規化的計劃。另一個方向，是借Influencer之手製作內容再引用，當然這同樣需要預算，和更好的與Influencer溝通協作。暫觀香港沒有很突出的IG短片Influencer，散貨式的拍產品照過去都用多了，但要拍片的話可能還得向Youtuber招招手。

IG Reels在外國開始測試與創作者「共同富裕」的計劃，說穿了其實就是YouTube一路在做的分享盈利。雖然暫時都是受邀請才能參與，但長遠來說與Influencer發展協作關係，都是外國IG和Tiktok的重要品牌策略，香港的品牌可以參考參考。

圖片來源：Instagram網站截圖

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com

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