港資基金伙永隆後人密掃TVB 伍尚修︰TVB是時候變革 冀拓跨境電商

明報記者 陳偉燊

市場消息指出，大正資本透過數個小型基金，收集TVB股份至接近5%水平，位列五大股東之一。該公司股價亦由過去3個月低位4.25元，升至上周五（4日）的4.85元。據稱該等基金在TVB投資近2億元，平均每股入貨價為6至7元，帳面有若干虧損，卻無礙其繼續掃貨。據了解，該基金背後投資者逾數十個，包括上市公司、本港知名商賈、會計師、律師、演藝界中人，當中伍尚修為其中一人。基金發起人為大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁，據稱他管理的基金逾10億元。陳的父親為有「新界教父」之稱的前鄉議局主席陳日新。

與曾志偉王祖藍會面 看好續做「主要玩家」

消息稱，該基金背後投資者曾與TVB總經理（節目內容營運）曾志偉及首席創意官王祖藍等交流。據稱投資者冀TVB大力發電商平台、做好財經新聞台，輔助香港維持國際金融中心地位，及保持電視劇集及綜藝節目質素。有關基金更冀望TVB將來重返80億甚至100億元市值。他們投資TVB同時，亦希望電訊盈科（0008）旗下男團Mirror衝出香港，一齊做大香港娛樂事業。本報記者多次致電曾志偉，未能夠聯絡上。TVB發言人則回應指：「對於個別投資者的舉措，本台不作評論，由於公司股票在市場自由買賣，作為負責任的上市公司，公司的董事局及管理層一直堅守業務營運暢順，遵守法規，並為股東謀求長遠及最佳的回報。」

指電商應拓灣區 做好財經新聞

陳惠仁回應：「不願置評」，但是他說，作為香港土生土長的基金，會和不同人交流。伍尚修則表示，他是經大正資本的基金，作為首批投資者，起步投資TVB，會視為中長線投資。他認為在疫情下多了人看電視，因此看好行業前景。他更認為，「自己聯同幾個朋友搞過電商，好好生意，好到自己要落場幫手」，有見TVB亦搞電商，因此亦看好，更認為可發展到大灣區去。他在海外讀書，亦見證很多海外華人收看TVB節目。因此他認為TVB已有基礎，只是目前是時候去變革。

雖然TVB面對電盈旗下ViuTV及有線寬頻（1097）的開電視競爭，但是伍尚修指出：「這是好事，可以百花齊放，並有新力量」。他認為，TVB不再如過往壟斷市場，但是仍是業內的「major player」。他亦期望該台做到成績派息回饋股東，但是可循序漸進，不急於一時。