自「六叔」售控股權 TVB屢遭基金股東挑戰

傳奇影業Silchester出手 阻巨額回購

TVB近年發展屢遭波折。在股權上由「殼王」陳國強變成有「中國梅鐸」之稱的華人文化集團創辦人黎瑞剛外，前副主席行政總裁李寶安等高管先後淡出，改由黎瑞剛的「心腹」許濤領導的藝員班底主導。在股東層面上更頻遭挑戰。該集團在2016年10月首次發行5億美元債，於翌年轉施財技擬斥巨資逾42億元回購股份後，即遇外資基金Silchester批評，並要求直接派息「回水」。同時亦遭外來方傳奇影業殺出狙擊，提出收購力阻回購。

雖然回購在2018年初叫停，惟事隔3年多再於2021年5月引來小股東關注組出手，到TVB股東會質詢公司在星美債券的虧損投資及新任高層曾志偉等人的委任。TVB主席許濤雖然直指該關注組的指控涉誤導誹謗，揚言採取法律行動，但在重選非執行董事利憲彬、兩名獨董盧永仁及盛智文等遭遇逾四成反對票，連回購方案亦遇近五成反對票。反對票之多，引起TVB管理層高度警惕。