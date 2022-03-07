全民強檢期間 財爺：保金融市場運作

【明報專訊】港府正積極部署全民強制檢測，財政司司長陳茂波昨發表網誌表示早已為金融市場不同情境做好應變預案，擬備好「業務持續計劃」，早前亦再次檢視和更新，以確保無論因疫情或抗疫部署而出現的任何變化，金融市場的主要基建系統的交易、運作、交收結算等服務都能如常暢順且有效地運作。
陳茂波指出，當中的情境包括一旦社會出現出行受阻，整個金融體系可隨時轉為「備用混合」模式，在維持系統正常運作的同時，需要回到工作間的人手只需相等於正常水平的一至兩成。他強調，金融市場必定會繼續保持開放，股票、衍生工具、債券、貨幣、外匯等市場會如常交易運作。
他續指，跨市場的不同參與者、金融機構和監管機構，都充份知悉一旦啟動備用方案時，將如何提供正常服務、確保溝通協調暢順，以及維持正常的交易和交收。他又提到，不少機構已因應防疫措施而做好預案，即使出行受限，本港金融市場也必定會如常運作。
至於零售銀行服務，他稱部份銀行分行近期因疫情而暫時關閉，服務受影響，但整體而言仍可滿足市民需要。另外，去年消費券計劃推動更多市民和商戶使用電子支付，減少了現鈔找續亦有利防疫工作。而各金融機構積極鼓勵員工接種疫苗，金融市場的各個環節也積極支持防疫工作。陳茂波將於今日上午舉行記者會，公布新一輪消費券計劃第一階段的詳情。