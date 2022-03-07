區偉志：俄烏戰爭體現比特幣亂世價值

經過十多年的發展，比特幣及個別加密貨幣已成為具有全球認受性的資產，其去中心化的特性是一面雙刃刀，讓人又愛又恨。一方面不法之徒可利用它作為犯罪工具，另一方面，不受任何機構控制的加密貨幣卻可以幫助不少身陷絕境的人及組織渡過難關。

俄羅斯曾打算仿效中國全面禁止加密貨幣，但經再三研究後，已傾向監管及包容。烏克蘭戰爭導致俄羅斯受到西方金融制裁，國際外匯交易系統SWIFT也終止與俄羅斯主要銀行交易。對俄羅斯人民來說，兌換外幣及通往國際金融市場的道路已被阻塞，甚至連普京及個別富豪的海外資產也被西方政府凍結。與其眼見盧布不斷貶值或資產被充公，把個人部分資金兌換為加密貨幣在避險及國際流通方面也有好處。

數據顯示，在美國開始制裁俄羅斯銀行後，盧布兌換比特幣的交易量大幅上升，擁有超過1000個比特幣（4000萬美元）的錢包數量也大增。事實上，任何有被美國制裁風險的人，也應把部分資產轉移至加密貨幣。烏克蘭政府當然知道加密貨幣對俄羅斯的重要性，故呼籲全球的加密貨幣交易所封鎖俄羅斯人的帳戶。

對烏克蘭人民來說，逃難時帶備美元或歐元應該是最好的選擇，因為戰後烏幣可能變得一文不值，可惜烏克蘭政府為了防止擠提，已限制國民每天只可提取約3000美元的現金。况且，當人身安全也是問題時，身上持有大量現金也未必是最佳辦法，把部分現金轉為加密貨幣相信是不錯的選擇，畢竟只需記着密碼，逃難到世界各地也可提取。戰爭爆發後，烏幣兌換穩定幣USDT一直出現溢價，可見需求甚大。

此外，烏克蘭政府、武裝組織及NGO也發起了眾籌及以NFT籌款，呼籲募捐比特幣及以太幣，來自世界各地的支持者可以隨時隨地把捐款轉到指定地址，相對傳統的銀行匯款方式簡單得多。據聞現時已收到數千萬美元善款，捐款者更包括維基解密創辦人阿桑奇、以太幣始創人V神及幣安交易所。

其他國家也有不少以比特幣眾籌來突破資金封鎖的例子。加拿大早前實施新冠疫苗強制令，要求跨境貨車司機必須接種疫苗，數百名司機因此組成了「自由車隊」，癱瘓美加跨境交通以示抗議。示威者通過眾籌平台募集到不少比特幣，雖然政府其後以緊急法凍結戶口，但假如錢包不放在任何交易所，政府也難以採取行動。過往一些被美國制裁的國家如委內瑞拉及伊朗也曾經發起加密貨幣的籌款活動，以解決國內危機。非洲也有女權組織發起比特幣眾籌來募集經費。

可見標榜去中心化的加密貨幣在社會動盪時期比起法定貨幣突顯了更大的價值，有着黃金的避險及儲備功能。過去幾月加息風險大增，加密貨幣價格跟股市同時回落，在宏觀經濟風險上的避險功能似乎不高。但這次俄烏危機卻驗證了加密貨幣在戰亂時的性命財產避險功能，可以對冲金融市場的風險。

比特幣最去中心化 難受美制裁

雖說穩定幣如USDC的價值更為穩定，適合避險，但畢竟由單一機構控制，難免要聽命於政府。眾多加密貨幣當中，以比特幣最為去中心化，被美國政府制裁的難度也最高。說不定俄烏衝突已開始把加密貨幣的亂世溢價（chaos premium）慢慢地體現出來。有朝一日假如台海局勢升溫，大家記得抱緊比特幣！

香港數碼資產學會共同創辦人

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