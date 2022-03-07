moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

張玉峰：俄烏局勢激起千層浪 首選軍工股對冲

【明報專訊】俄烏地緣政治緊張局勢於全球市場激起千層浪，後續發展實在是難於估計。在風高浪急之時，有不少散戶心慌走人、稱要避險，惟筆者角度而言，除非手持已成「仙股」的俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank），或與俄羅斯公司相關的ETF，否則堅持多一陣子便好。

先看俄烏之間的局勢，的確存重大不明朗因素。歐美在2月底宣布制裁俄羅斯央行，將部分俄國銀行逐出環球銀行金融電訊協會（SWIFT） 系統，導致俄國盧布資產的流動性幾乎枯竭，美國一些巨企亦陸續在經濟方面抵制俄羅斯。當全球出現愈來愈制裁俄羅斯的舉措後，該國的富豪定必用盡不同方法將資金抽走，或轉換成Bitcoin等虛擬貨幣，令該國的流動性雪上加霜。

許多全球企業也與俄羅斯有幾十年的業務往來，如今表示要中止投資或撤資。全球兩大石油巨頭包括英國石油公司（美：BP）和殼牌（美：SHEL）就將停止對俄羅斯石油公司與「薩哈林2號」（Sakhalin 2）石油、液化天然氣開發計劃。埃克森美孚（美：XOM）亦稱準備關閉在俄國Sakhalin Island的開發工作，公司擁有該項目的30%股權，即相當40.55億美元資產價值亦不惜捨棄。

微加息對市場衝擊力弱 勿太悲觀

無可否認的是，目前大環境依然非常不穩定，波動的情况可能會繼續，就如筆者在年頭的預測，大上大落少不免。惟大家不要因而絕對悲觀，其中一個利好消息是，美國聯儲局主席鮑威爾已經表明，3月加息的幅度有限，「激進加息」不會發生，意味加息對於市場衝擊力大為減弱。只要局勢不會進一步惡化的話，股市就會返回按正常軌道而行。

在資產配置方面，投資者的取向頗為兩極。部分進取的投資者趁機撈底，對象甚至是業務與俄羅斯相關的股票或ETF。筆者認為此舉風險極大，皆因局勢會如何發展實在無從估計，名副其實是一場賭博遊戲，並非投資。即使是買入石油或能源公司，亦要仔細分析公司業務是否涉及俄羅斯，取易不取難。另外，由於石油與天然氣均涉及國家利益，走勢會變得敏感，買入後亦要有心理準備。

筆者亦認識不少投資者在這刻胡亂沽出股票，一味覺得股市會冧。其實投資者切忌做太多無謂的預測、自亂軍心，反之將投資時間延後、等局勢明朗後，股票自然回歸正常軌道，有條件獲利。若然買入軍工股洛克希德馬丁（美：LMT），可繼續持有或增持，作為在戰爭期間的一個對冲。

至於筆者最為關注的科技股，在大環境下受壓了一段時間，現在是可以說是考慮買入或增持，而有部分基金或機構投資者亦已出手撈底。晶片、PC製造板塊近期表現回勇，主要是美國總統拜登發表首次國情咨文時，呼籲國會通過520億美元的《美國晶片製造法案》以建立本土晶片製造產能，利好行業前景。值得注意的是，始終整個局勢仍未明朗，讀者在積極部署時，宜挑選基本面穩健的大型藍籌股，不要揀中小型股票撈底。

惠峰國際發展董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[張玉峰 美股精點]