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何啟聰：港交所12連跌 留意熊證52376

標籤：何啟聰

【明報專訊】俄烏戰事持續，港股上周五顯著受壓，港交所（0388）上周五未止跌，曾再跌逾3%至351.4元水平，跌至接近年半低位，收市跌逾2%。港交所連跌12個交易日，累跌幅度甚大，短線觀望能否在350元附近止跌，380元關口或具明顯阻力。看好或可考慮港交認購證27574，行使價433.88元，2022年8月到期，實際槓桿約7.7倍。相反看淡或可留意港交熊證52376，收回價378元，行使價380元，屬新上市產品。

科技股急跌，阿里巴巴（9988）低位曾跌近6%至上市新低，收市失守百元大關。阿里破底，吸引好友入場觀望反彈機會。中距離的500兌1阿里牛見資金加注，由於產品面值較低，或方便投資者在部署弱勢阿里時控制注碼。看好或可考慮阿里牛證53743，收回價91元，行使價89元，槓桿比率約9倍。相反看淡或可留意阿里熊證68706，收回價106元，行使價108元，槓桿比率約9.3倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]