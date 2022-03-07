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瑞銀亞洲：投資者趁低吸納 阿里Call19938

【明報專訊】俄烏局勢緊張且繼續升級，上周五各類型板塊都有顯著跌幅，重磅科技股亦成為重災區之一，科技股中京東（9618）跌幅較深，上周五下跌8.3%，收報262.4元，重回本年度初時水平。據瑞銀即市紀錄，其相關認購證得到小量資金支持，惟熱切程度未及騰訊（0700）、美團（3690）、阿里（9988）的相關槓桿產品。

阿里上周五挫5.17%，創上市新低，亦首次跌穿100元大關，不少投資者買入相關好倉趁低吸納，如希望短線捕捉阿里股價反彈，看好阿里可留意購證19938，行使價115.25元，2022年6月到期，有效槓桿約6.3倍。

另外，騰訊上周僅守400元大關；由於400元屬重要支持位，資金流方面，顯著資金流入騰訊的相關好倉博反彈，如投資者認為騰訊可以守於400元以上水平再回升，看好騰訊可留意騰訊認購21143，行使價481.631元，2022年5月到期，有效槓桿約10倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]