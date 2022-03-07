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摩根大通亞洲：淡倉開始活躍 道指沽10281

【明報專訊】環球股市走勢仍受地緣因素左右，俄烏局勢緊張，港股上周五失守22,000點關口，再創兩年新低，美股指數期貨同樣再現沽壓。

近日美股走勢波動，美股指數輪證關注度持續增加，除本欄多次提及的納指認沽證（Put輪）之外，道指淡倉資金流亦開始活躍，當中以道指沽證10281較受投資者歡迎，行使價29,000點，6月中到期，實際槓桿較高，有逾8倍，較適合短線部署。

另外，如投資者希望對冲美股持倉風險，亦不妨留意年期較長及貼價選擇，以道指及納指Put輪而言，大概可提供約5至6倍槓桿，特點是時間值損耗較低，受引伸波幅影響亦會相對較小，適合希望中線對冲，又或初接觸美股指數窩輪的新手投資者。

道指沽可參考10305，行使價31,000點，實際槓桿約5.5倍；至於納指長身貼價選擇可留意納指沽證10369，行使價13,000點，實際槓桿近5倍。兩者均為9月中到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]