moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

陳永傑：美3月加息 對港樓影響微

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國聯儲局自從預期今年3月加息之後，市場一直揣測首次加息是0.25厘抑或0.5厘，早前對本港樓市亦造成一定程度壓力。但日前聯儲局主席鮑威爾表示，烏克蘭遭入侵和持續的戰爭，以及俄國受到制裁，對美國短期經濟影響依然有高度不確定性，故傾向建議3月加息0.25厘。

自從聯儲局表示今年3月展開加息行動，市場已有多方猜測，理由是美國1月份消費價格指數升幅達到7.5%，創出40年新高，首次加息達到0.5厘，可以起遏抑通脹之效。而美國10年期國債孳息率曾升越2厘，對加息0.5厘有推波助瀾之效。

但近月美國發表的經濟數據有轉弱之勢，不利美國大幅加息。而且俄羅斯與烏克蘭開戰，也不利全球經濟環境。在2月24日俄羅斯進攻烏克蘭之日，美國利率期貨預期3月17日聯儲局議息公布之時，加息0.5厘機會由上一周的33.7%，大跌至8.5%。而美國加息0.25厘的可能性，則由上周的66.3%上升至91.5%。

俄烏戰爭下加息 破壞聯儲局形象

美國經濟轉慢，烏克蘭與俄羅斯在戰爭之中，所造成的實際影響要時間證明，如果加息速度太快太多，當面對政治經濟困難之時突然由加息變減息，會令人覺得聯儲局的可靠性大打折扣，並非好現象，亦破壞聯儲局形象。

筆者認為即使美國加息，但內地在減息，而香港銀行水浸，料香港並不會跟美國加息，相信對香港樓市影響輕微。而貨幣貶值影響遠高於加息影響，資產市場具保值能力，現時疫情及俄烏戰爭的影響較加息為大，惟相信待疫情受控，將出現報復式反彈。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]