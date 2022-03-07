廖偉強：「財爺plan」待發威

今次的財政預算案，亦類似當年推出「林鄭plan」，財政司長陳茂波推出的加強版按揭保險計劃，將九成的按揭推高至樓價上限1000萬元，另外亦伸延至1001萬至1200萬元的樓價可以做八成按揭。

近期俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，是第二次世界大戰以來歐洲進入最嚴峻的戰爭狀態！這些訊息會直接影響金融及地產市場，樓價當然受到壓力，再加上疫情確診數字的不斷上升，所以，近期的住宅樓價確實有回落，回落的幅度維持在3%至5%左右，有些擔心的業主亦會大刀闊斧將物業減價超過一成出售！

回望2月份因農曆新年及疫情肆虐，地產代理生意陷於谷底，成績相信是這幾年來最差，一手成交只有100多宗，各營業處受限聚令打擊！

但從樂觀的方向看，俄羅斯及烏克蘭的局勢應該很快會回復平靜，本港亦會因為展開全民檢測之後，疫情上升的幅度會大為減退。

筆者相信今次的「財爺plan」威力絕對不簡單，只是目前被戰爭及疫情籠罩着，當這些問題漸漸淡化及解除之後，樓市及樓價就會如脫韁野馬一樣直線向上，加上各行各業的消費活動會重新展開，經濟的動力會形成複式效應，筆者相信樓價及成交量將會出現報復式的反彈，大家拭目以待！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]