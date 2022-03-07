布少明：全民檢測後 樓市見真章

寬按新政加上近期樓價持續整固，趁低吸引的購買力陸續湧現。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於2月21日至27日的一周，合共錄64宗成交，較財案公布前一周的59宗升約8.5%，氣氛有所改善。

有關今次寬按政策，有一點大家都容易忽略。其實今次政策修訂，是同時將1125萬至1920萬元的按揭貸款上限定為960萬元。換言之這些單位，其實可享用介乎八成至五成的遞減式按揭，令換樓人士換樓成本大大減低，對於重建換樓階梯有莫大幫助。

個人認為，疫情肆虐勢令樓價持續整固，首季樓價將出現約3%跌幅，但在寬按政策支持下，料本月二手成交可達3000宗，較2月全月2600宗增加15%。

一手方面，近期發展商推盤幾近停滯，過去2個月新盤銷售大減。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，新盤銷售量共約811伙，較去年同期約2679伙按年跌近七成，並創自2016年同期後的6年新低。個人相信在推盤量渺渺下，全季整體一手交投量有機會跌穿1000宗。

不過，隨着內地支援本港抗疫工作，相信本港4月初有望完成強檢，期望之後社會能初步解封，屆時新盤亦將追落後，以及由寬按政策激發的樓市購買力有望在疫情穩定後爆發，帶動一手及二手交投量回勇。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]