馬泰陽：「疫」市樓價回調 買家積極尋寶

疫情大爆發無疑窒礙難行樓市交投步伐，加上外圍不穩，令本港受到內外負面因素夾擊。然而，有危就有機，有部分投資者選擇套股換樓，加上《財政預算案》放寬按揭保險門檻，彷彿為樓市打一支強心針，令入市氣氛稍為回暖，部分業主態度亦開始軟化，部分單位議價空間擴大約2%至3%，吸引部分準買家於二手市場積極尋寶。

雖然美國聯儲局預告今個月將會加息四分之一厘，但本港銀行資金充裕，相信本港不會即時跟隨加息步伐，加上加息幅度亦較市場原本估計的半厘為小，因此對本港的樓市來說，心理影響大於實際影響。

事實上，經歷逾2年的抗疫，過去樓價在疲情的衝擊下仍錄得升幅，可見樓市相當硬淨。筆者認為，待疫情緩和後，發展商將重新部署推銷計劃，市場購買力會得到釋放；同時，受惠按保放寬上調至1200萬元物業，相信過往無法承做高成數按揭的準買家，亦會重投市場。

特區政府宣布將會推行全民檢測，若措施奏效助疫情早日清零，讓各行各業回復正常運作，經濟重返正軌，對樓市利多於弊。2022年首季樓市交投會有所回落，一手銷售量預料達2200伙。今年首季在疫情拖累下，相信二手樓價將會出現輕微調整，料調整幅度不多於5%。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]