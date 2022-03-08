moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

瑞銀：內地財政開支發力 利好基建相關板塊

標籤：經濟

【明報專訊】瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，國家財政部日前公布預計今年全國一般公共預算支出，按年增長8.4%，高於內地對今年GDP增長5.5%的目標，加上政府工作報告提到穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，王認為這些情况會利好股市，內地財政上的發力，應邊際上利好基建相關板塊。

互聯網平台降費 利潤受壓

他提到，今次報告提到互聯網平台要降費、要關注中小企，從邊際上來看是新變化，但要看執行力度如何，例如降費安排是否只是今年適用，從總基調而言，該板塊的利潤率會面對一定壓力。

政策支持新能源 穩定消費

王指，內地今年就碳排放雖無硬指標，但重視新能源投資，故該行認為政府支持的態度，利好新能源板塊。報告提到支持新能源車消費，鼓勵地方展開綠色智慧家電下鄉、「以舊換新」，認為會穩定消費板塊。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，短期內地出口穩健、外匯結匯意願較強、近期地緣政治風險升溫可能進一步支撐人民幣匯率，惟能源價格或上升，中國貿易順差或降低，加上中美息差可能收窄等因素，下半年人民幣或面臨貶值壓力，今年底人民幣對美元匯率會小幅貶值到介乎6.4至6.5之間。該行亦預計聯儲局今年會加息6次，每次加0.25厘，本月會開始加息。