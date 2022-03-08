馬斯克籲歐洲重啟閒置核電站

稱自願吃輻射污染區作物

馬斯克昨發帖呼籲，歐洲顯然應該重啟閒置的核電站，並提升目前仍在運作的核電站產能，以提升發電量。他聲言，核電帶來輻射風險的概念是錯誤的，並表示願意到大家認為輻射最嚴重的地區，「我會到那兒，在電視上吃當地種植的食物」。他表示，在日本福島發生核災不久，他已在福島這樣做，輻射的風險比多數人認為的要低得多，並表示核能在使全球變暖方面，比燃燒碳氫化合物（hydrocarbons，如化石燃料）好得多。

核災後不久曾訪福島

根據特斯拉旗下太陽能電池板製造商SolarCity的新聞稿，馬斯克曾於2011年7月到訪福島；《朝日新聞》也報道過馬斯克此次行程。但外界未能證實他是否吃過福島種植的食物。

馬斯克表態支持核能，在網上引起爭議。顧問機構Edge Consulting Group創辦人Jim Osman稱，若有核電站再次管理不善引致輻射外泄，會帶來更多風險。

馬斯克上周亦曾呼籲增加美國的石油及天然氣產量，以應對俄羅斯供應下降。

（綜合報道）

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