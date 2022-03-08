moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

劉宇亮：「數據中心+新能源」 融合成新契機

【明報專訊】俄烏局勢對供應鏈的影響仍在進一步發酵，原油等大宗商品價格大漲。全球股市繼續動盪，A股與港股市場下挫。以即市波幅計恒指疫情低位為2020年3月的21,139點。港股在昨天最多急跌1078點，低見20,826，創68個月以來新低。恒指市帳率跌至近0.9倍，歷史數據上離底不遠。

從中國市場來看，疫情最近出現反覆，也引發對經濟需求的擔心，A股也出現了明顯回調。板塊上看，實體消費和相對高估值的板塊跌幅較大，包括消費、飲食、新能源電力等。反而穩增長相關的低估值板塊，包括建築、地產、煤炭等，跌幅相對小。

在昨天國務院新聞辦舉行的「堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展」新聞發布會，發改委要求加快重點領域項目建設。包括：（一）加快完善網絡型設施。實施中西部中小城市基礎網絡完善工程和5G融合應用示範工程。（二）統一佈局節點型設施。加快打造10個國家數據中心集群，穩妥有序推進國家新型互聯網交換中心、國家互聯網骨幹直連點建設。（三）加快推進「十四五」規劃已明確的重大科技基礎設施項目加快落地、加快實施、加快建設。

數據中心市場在擴容

數據中心作為數字經濟的核心基礎設施，項目逐漸落地，將對整個數據中心市場進行擴容，整體項目量增加，從而提升行業的整體增速。正迎來新一輪發展契機，內地數據中心產業鏈上下游企業明顯受益。

另外數據中心耗能高，對於電力需求巨大，能源管理成為重要一環。特別是在電力資源緊缺、峰谷電價差拉大的情况下，「數據中心+新能源」成為了一個新方向，投資者要留意這兩大板塊業務融合的新發展或有新契機。

獨立股評人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[劉宇亮 股宇有云]