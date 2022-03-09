鎳價挾淡暴漲 LME取消高價交易 以周一收市價結算 內地民企損失大減

明報記者 陳偉燊

LME旗下鎳市場持續挾空倉，並傳言LME不接受俄羅斯鎳交易，刺激LME鎳價兩日炒高2.5倍至101,365美元，雖然其後回順至82,195美元及更低，卻引起市場震動，原因是鎳為電動車所需主要生產原料之一，消息觸發電動車股股價向下（見另文）。市場更傳建行旗下建銀國際英國子公司未能按時追加保證金，彭博引述知情人士稱，這可能與該行客戶未能向其支付保證金有關。

國資委傳向國企摸底 兩銀行開緊急會議

據稱事件觸動內地監管機構神經。彭博報道，國資委要求大型金融機構及其他國企，交代在商品及能源相關衍生工具合約敞口及潛在損失情况，同時有傳兩家內地銀行因應客戶在該等合約持倉舉行緊急會議。國資委及銀保監未有回應彭博查詢。

市場亦傳出，內地青山控股在LME達10萬噸鎳金屬空倉被挾，若以每噸10萬美元計，價值達100億美元，彭博社引述消息預料，青山控股在此役損失20億美元（156.4億港元）。青山控股相關人士昨午回應財聯社記者稱：「公司上午已經在開會，正在整理相關資料和內容，屆時將會統一作公開回應。」市場更傳青山被挾倉是被商品巨頭嘉能可逼倉，並要求其交出印尼鎳礦股權抵償保證金，嘉能可否認其事。消息人士對本報形容此說法是「胡說八道（nonsense）」。

內地青山控股被指損失至少156億

LME形容事件「史無前例」，先宣布自倫敦時間昨日早上8時15分起（即香港下午4時15分）叫停鎳交易，所有按金以3月7日收市價計價，並預期有機會停市多天。這是LME自1985年叫停錫交易四年後，另一停市舉動。LME所屬港交所（0388）表示沒有額外補充。

至昨晚LME再宣布取消所有在英國時間昨日凌晨零時起的鎳交易，會員需取消交易。同時將3月9日到期的實物交收合約遞延，並以周一收市價結算。若按停市前3月7日鎳現貨月合約每噸48,078美元計，相對逾10萬美元叫價明顯為低，料被挾空倉大戶要補倉差額大減。