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電動車電池主原料 小鵬比亞迪跌一成

標籤：經濟

【明報專訊】鎳是電動車電池的主要原材料，近日鎳的價格因俄烏戰事而暴漲，由於亞洲在汽車電池生產領域佔全球的主導地位，以中國市佔率達44%佔最多，原材料價格急升，拖累電動車股表現，昨日一眾電動車股低走， 國內電動車三強之一的小鵬汽車（9868）跌12.9%，理想汽車（2015）跌7.6%。同時生產電池及電動車的比亞迪（1211）跌近一成（見表）。至於在電動車剛起步的吉利（0175）跌7.4%，長城（2333）跌4.8%，雙雙再破底。敏實（0425）及東風（0489）亦均跌逾4%，GX中國電車ETF（2845）跌3.8%。

憂戰事影響電池原材料供應

法國外貿銀行的報告表示，俄烏戰爭衍生連鎖反應，半導體和電動車電池可能面臨材料供應短缺。該兩國所出口的產品大多屬上游行業的原材料，當中鎳是三元鋰電池的核心材料，用於電動車電池。報告又指出，鎳的價格上漲，也許會加速向磷酸鐵鋰（LFP）電池的使用和推廣，該電池價格屬更低。

該行表示，隨着電動車需求持續增加，電動車生產商亦計劃擴大汽車供應規模，而鋰離子電池是目前汽車電池的主流類型，並且生產基本由亞洲企業主導。截至去年9月，中國鋰離子電池全球市場佔有率達44%，其次韓國35%和日本16%。若以廠商劃分，中國電池製造商寧德時代（深︰300750）以30%的市場份額位居榜首，比亞迪則以8%居於第四位。報告分析稱，為了避免供應鏈過於集中和地緣政治風險，電動車和電池製造商均透過供應鏈和客戶群更加多元化應對。一旦供應鏈中斷，汽車製造商甚至可能會考慮確保原材料供應、自行生產電池。與半導體類似，電動車電池市場也存在分裂風險。