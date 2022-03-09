乘聯會：內地汽車銷售影響不大

車企需承受原料漲價成本壓力

內地2月狹義乘用車零售銷量達124.6萬輛，按年升4.2%，按月跌40%。當中，新能源車銷量按年升1.8倍至27.2萬輛，按月則跌22.6%。

崔東樹表示，市場用車是剛性需求，尤其是疫情促成許多家庭從公共交通轉向私家車出行，加上目前消費者對於價格上漲保持了可接受的態度。就俄烏戰爭影響，他表示，為車企汽車出口帶來不確定風險，國內車企在俄羅斯等地區出口量較大，影響隨之亦較大，地區性衝突對中歐班列運行情况的影響也需要深入評估。就晶片短缺影響，國內汽車原材料如晶片等，主要來自東南亞，供給受到衝突影響較小，但車企依然面臨着原材料漲價的問題，成本壓力巨大。

乘聯會表示，2月乘用車零售銷量呈現較強走勢，雖然春節假期因素導致生產略有損失，但合資企業晶片供給正逐步改善，促進月內產銷平穩發展。基於平穩的生產，2月已經形成產銷補庫存的良好走勢。乘聯會表示，1至2月累計零售達到332.4萬輛，較去年減少6萬輛。