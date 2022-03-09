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股市走資 港匯見7.8226兩年新低

標籤：經濟

【明報專訊】俄羅斯入侵烏克蘭刺激石油、基本金屬價格急升，市場擔心通脹持續高企，經濟在央行加緊收縮貨幣政策下變成滯脹，環球資金近日繼續抽離港股在內的股市。港匯昨日最低見7.8226（見圖），低至2019年12月以來低位，自戰事爆發以來貶178點子（1元等於1萬點子），截至昨晚約9時港元報7.8211。分析指港美息差將隨美國加息擴大，加上港股吸引力一般，預期在聯儲局加息4次後，港元或見7.85的弱方兌換保證。

1個月港元拆息升至15月高

資金流出港元帶動港元拆息（HIBOR）普遍向上，與樓按相關的1個月港元拆息連升3日，升0.57點子（1厘等於100點子）至0.2418厘，為2020年12月底以來新高。中長線拆息普遍上升，12個月拆息升3.04點子至1.166厘。3個月和6個月拆息分別升1.35點子和1.31點子。短線拆息平穩，隔夜拆息無升跌，1周拆息跌0.58點子。

俄羅斯周一警告或切斷向德國供應天然氣，拖累歐元下跌令美元指數升至99.32點，再創近兩年新高。昨日1個月美元拆息較港息高0.06835厘，1月底時港息仍較美息高約0.1厘。

分析：或見弱方兌換保證水平

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，資金避險流回美元，令港元在內的貨幣走弱，而且美國聯儲局在本月起加息逐漸迫近，港美息差將會持續擴闊，資金進行套息交易不利港元匯率。他認為港股近期業績較差，即使戰事平息後，對資金留港的吸引力較低，在聯儲局加息3至4次後，港元或貶至7.85弱方兌換保證。近期拆息上升，除了資金避險流走，也因為季結臨近，在今年美國加息4次的預期下，1個月拆息或會見1.25厘。

台韓同走資 股市齊急挫

其他亞太區股市亦有資金流出，昨日滬深股通淨流出A股86.99億元人民幣，本周兩日淨流出169.71億元人民幣，滬深300指數兩日跌5.1%。

市場擔心烏克蘭戰事牽動台海局勢，彭博社統計周一有29.65億美元流出台股，連同昨日流出45.58億美元，為當地一年多以來遭遇全球資金淨沽出最多。朝鮮上周疑試射導彈，韓國股市昨日流出4.43億美元，本周兩日累計流出14.89億美元。台韓股市兩日分別下跌5.1%和3.27%。