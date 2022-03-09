人行向中央上繳逾1萬億元結存利潤

【明報專訊】人民銀行在網頁上宣布，按照中央經濟工作會議精神和政府工作報告的部署，為增強可用財力，今年人行依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元人民幣，主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付，支持助企紓困、穩就業保民生。人行稱，人行結存利潤主要來自過去幾年的外匯儲備經營收益，不會增加稅收或經濟主體負擔，也不是財政赤字。