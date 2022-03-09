華政策不確定 1/3美企擬減投資 調查：逾半企業指中美關係緊張不利營商

明報記者 周綺琪

美國商會於去年10月至11月進行調查，訪問353家在內地營商的美國企業。調查結果顯示，約40%受訪者將監管環境視作在中國經商的悲觀情緒驅動因素之一，按年增16個百分點。另超過三分之一受訪者表示，由於政策不確定，他們將降低投資。

值得留意的是，假設未來半年內地邊境管制仍未有改善的情况下，只有5%表示有機會擴大當地投資，61%受訪企業指在內地投資計劃不變，其餘34%企業計劃縮減投資或不確定。

至於美國企業面臨挑戰方面，有56%企業指「中美關係日益緊張」對其在內地營商環境造成挑戰；而「法律法規和執行不一致」及「勞動力成本增加」，亦分別各佔31%和29%。另有28%企業認為「監管合規風險」，同樣會帶來挑戰。

稱發表政治聲明壓力大增

此外，有受訪企業表明在發表政治敏感事件聲明與否方面的壓力大增，當中感受到政治壓力的企業表示，中國政府為壓力主要來源，其次為當地媒體，也有部分壓力來自美國政府。另有三分之一受訪企業稱政府實施政策過程中，相對本地企業而言，外資企業受到不公平待遇，其中科技行業有逾四成企業表示曾受不公平對待。

報告又指出，中國監管和政策環境仍為業績的一項障礙，並為投資決策帶來不確定性。當中超過80%受訪企業表示，提高監管環境的透明度、可預測性和公平性將鼓勵更多投資，而65%受訪者建議限制使用會產生壁壘的產業政策。

憂北京監管政策礙業績

儘管許多美國企業仍因市場增長前景而到中國開展業務，但只有約47%、即不到一半的受訪企業，對政府承諾在未來3年進一步向外資開放市場抱有信心，低於此前一年的61%。對未來兩年內地市場成長持樂觀態度的受訪者比例為64%，由2020年75%，按年減少11個百分點。受訪者對2022年美中關係的展望也沒有那麼樂觀，24%的受訪者預計關係會惡化，高於此前的19%。