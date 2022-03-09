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遭最大主權基金踢走 李寧股價挫逾5%半年低

標籤：經濟

【明報專訊】新疆棉事件餘波未了，全球最大的主權財富基金、資產規模達1.3萬億美元的挪威主權基金昨日宣布，由於內地體育用品股李寧（2331）助長侵犯人權問題，提高投資風險，故該基金已將集團剔出投資名單。

新疆棉事件反映「無法接受的風險」

李寧昨日股價向下，全日收報67.85元，跌5.24%，見半年低位。挪威主權基金稱，基於道德委員會建議，李寧正助長中國新疆地區嚴重侵犯人權行為，存在「無法接受的風險」。報告又提及，外界已廣泛報道有關中國強制約100萬名維吾爾族及其他少數族裔參與「再教育營」，即外國所稱的「族種滅絕」行為，故有充分證據顯示，相關地區生產或購買的部分紡織品、棉花等產品，或與強迫勞動有關。

委員會認為，相關強迫勞動將對李寧經營造成風險，包括紡織品製造，以至與當地公司合作；目前仍未有資料顯示集團有審視相關風險，而集團亦未有回覆有關查詢。

截至去年底，該基金持有約1.68億或0.59%李寧股份；由於上述剔出投資組合的建議是在去年底之前提出，意味基金去年或已開始剝離相關持股。

除了李寧，挪威主權基金同時以涉及道德問題，將加拿大龐巴迪公司（Bombardier）、印度阿達尼港口（Adani Ports）以及韓國現代集團旗下物流企業「現代Glovis」剔出投資組合，並列入觀察名單。