眾安國際完成A輪融資籌18億元

總裁許煒：上市是個很好方向

許煒表示，旗下眾安銀行目前擁有50萬名用戶，在20至29歲的年輕用戶中，平均每5個人便有一人是用戶，而所有用戶平均每人使用4.5款產品。

許煒又提到，眾安銀行曾於2020年成為支持港府向市民發放現金計劃的虛擬銀行，冀政府考慮讓該行參與第二輪電子消費券計劃。他又指，預計未來5年本港有八成人會成為虛銀用戶，並以虛銀帳戶作為主要戶口來處理大部分日常交易，而用戶及社交媒體將在金融平台上擔任更重要的角色。

至於眾安銀行早前允許持內地身分證人士開戶，許煒表示，在本地銀行界而言是慣常做法，但對虛銀來說卻是首家引入有關操作，又指對公司在大灣區的未來發展尤其重要。被問到會否參與大灣區金融科技跨境沙盒測試，他指出，公司目前仍專注於香港業務發展，重點放在網上保險及投資理財業務上，未有相關細節可透露。

去年45金融科企駐港 中資最多

另外，投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，去年引入45家金融科技公司在港開設公司，當中以中資佔最多，亦有來自美國、英國、澳洲等地，而去年透過全球Fast Track企業對企業（B2B）配對平台，總共對接了417家金融機構。他提到，疫情無疑對外資在港展開業務造成不便，但認為投資到新市場為長期決定，相信本港為數不少金融機構及大灣區潛力，對外資仍有一定吸引力。